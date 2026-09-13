Всичко за Жан Клод Юнкер

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Бойко качва Юнкер в метрото

Бойко качва Юнкер в метрото

ГЕРБ събира хората си в "Арена Армеец", лидерът с реч Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще покаже на кандидата за президент на Европейската комисия Жан-К...

25 април | 22:10
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