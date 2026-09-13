Сделката с Турция за бежанците пред провал
Има голям риск споразумението между ЕС и Турция за спиране потока бежанци към Европа да се провали, заяви председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер. "Рискът...
Следете всички новини, анализи и коментари за Жан Клод Юнкер. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Има голям риск споразумението между ЕС и Турция за спиране потока бежанци към Европа да се провали, заяви председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер. "Рискът...
До 3 години няма да има нови членки в еврозоната, контрира Домбровскис Еврокомисията планира въвеждането на евро за всички страни членки на ЕС, включ...
Президентът на Европейската комисия (ЕК) Жан Клод Юнкер изпрати поздравително писмо до премиера Бойко Борисов относно предоставянето на краткосрочен м...
България ще бъде домакин на първата по рода си конференция по европейския план за растеж "Юнкер", съобщи президентът Росен Плевнелиев. Планът предвиж...
Рига. Европейската комисия ще представи в следващите седмици нови предложения в борбата с тероризма, след атаката на ислямисти във Франция, обяви в че...
Румъния взима влиятелния ресор "Регионална политика"
За Кристалина Георгиева е определен ресорът "Данъчно облагане, борба с измамите" Към момента председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер би...
Кристалина можеше да наследи Аштън, ако България играеше твърдо за нея Аделина Марини Евросъюзът няма да изглежда много по-различно след избора на Ж...
Доц. Анна Кръстева Новият председател на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер балансирано контролира своята програма. 10 страници ясно формулирани приоритети...
Новият президент на ЕК Жан Клод Юнкер (ЕНП) да поеме ангажименти за амбициозен план за инвестиции в икономиката на ЕС за 200 млрд. евро, което от своя...
Президентът на ПЕС Сергей Станишев откри днес със силна политическа реч изслушването на Жан Клод Юнкер в групата на социалистите, съобщиха от пресцент...
Британският премиер Дейвид Камерън се опитал да обясни на всяка държава от ЕС поотделно колко лош избор е Жан-Клод Юнкер за шеф на Еврокомисията и кол...
Лондон. С избирането на Жан-Клод Юнкер за председател на ЕК спорът на Великобритания с Брюксел не свършва, борбата за ключовите постове в европейското...
Лондон. Премиерът на Великобритания Дейвид Камерън ще се срещне с канцлера на Германия Ангела Меркел по повод кандидатурата на Жан-Клод Юнкер за пре...
Брюксел. Жан Клод – Юнкер вероятно ще се откаже от надпреварата за председател на Европейската комисия, твърдят дипломатически източници пред The Tele...
ГЕРБ събира хората си в "Арена Армеец", лидерът с реч Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще покаже на кандидата за президент на Европейската комисия Жан-К...
Дъблин. Бившият премиер на Люксембург Жан – Клод Юнкер е кандидатът на Европейската народна партия за председател на Европейската комисия. Делегатите...
Люксембург. Жан-Клод Юнкер, премиер на Люксембург вече повече от 18 години, спечели в неделя предсрочните избори, но загуби голяма част от електорал...