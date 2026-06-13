Ловят коронавируса с гарантиран 10-минутен тест
Изследването е на носа и носоглътката и е технологичен пробив на американска компания
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Изследването е на носа и носоглътката и е технологичен пробив на американска компания
Но дори задължителният характер на мерките да отпадне, има неща, които ще останат силно препоръчителни
Анализът е на директора на Националния център за заразни и паразитни болести професор Тодор Кантарджиев
Тях ги има, въпреки паниката в целия свят