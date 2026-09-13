Ужас! Заразен със страшна болест пътувал с Лавров
Какво показаха тестовете на цялата руска делегация
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Какво показаха тестовете на цялата руска делегация
10 328 са активните случаи на заразата
Френското министерство на земеделието повиши риска
Той имал положителна проба за ковид още на 5 април
Боледува с леки симптоми, сложил си е първа игла от AstraZeneca
В болница са настанени 10 152 души, а в интензивно отделение са 747
Военнослужещ в Хърватия е транспортиран с COVID-19 в Пловдив
Под 3 на хиляда души съобщават за нежелани реакции, казва Богдан Кирилов
Установен е в Минесота
Болният е установен в Пекин
Млад човек имал отрицателен PCR, но всичките симптоми за коронавирус
Можете да се разболеете, ако има някакъв допълнителен имунен фактор
Футболистът си е направил извънреден PCR тест
Вида ще остане няколко дни изолиран в Турция
Недялков отпада за мача с Гибралтар, сменя го
Условията и редът по контрол ще се определят със заповед на работодателя
Има симптоми и се лекува вкъщи
Това е Васил Седянков, кмет на Широка лъка
Иван Д. Иванов от Варна предупреди приятелите си във Фейсбук
Ига Швьонтек си стои вкъщи, защото е била контактна със заразен