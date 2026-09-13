Заплатите на имамите ще се повишат с 20%
Главното мюфтийството е превенция срещу навлизането на радикални елементи в страната, каза Джелал Фаик
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Главното мюфтийството е превенция срещу навлизането на радикални елементи в страната, каза Джелал Фаик
Някои злонамерени среди се опитват да навредят на турско-българското приятелство, каза говорителят на Външно в Анкара
Поставя остро религиозния въпрос пред вицепрезидента на Турция Фуат Октай
Поводът е недоволството от изказване на външния министър на Турция
Обединените патриоти настояват за изслушване на външния министър Екатерина Захариева
Хората на Веселин Марешки искат отпадане на спорния параграф при второто четене на закона
Парите за вероизповеданията скараха коалиционните партньори
Става въпрос за пари, а не за вяра, отсече археологът
Разпоредбите във фризера, пишат нови текстове за църкви и джамии
Законът за вероизповеданията няма да стигне до пленарна зала наесен, а ще бъде преразгледан на широка обществена дискусия от археолози, историци и общ...
Троян. „Предполагам, че няма да обсъждаме с патриарх Неофит Закона за вероизповеданията". Така отговори премиерът Пламен Орешарски на въпрос на журнал...
София. Стефан Данаилов отложи закона за църквите. Като шеф на културната комисия в парламента той обяви, че с документа не бива да се бърза. "Този зак...