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Вдигат слънчев град в САЩ

Вдигат слънчев град в САЩ

Цената на жилищата ще е от 200 000 до 800 000 долара Бившият професионален играч на американски футбол Сид Китсън започна строежа на първия зелен гра...

03 май | 15:23
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122 български села са без ток

122 български села са без ток

София. 122 села, захранвани от Енерго-Про, са без електричество към 14.00 часа днес. Това са около 9 хиляди абонати на територията на България. Без...

28 октомври | 15:10
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