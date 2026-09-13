"Юнайтед" би "Ливърпул" с един точен удар

Рууни се разписа на "Анфийлд" за сефте от 2005 г. "Манчестър Юнайтед" изненадващо излъга "Ливърпул" с 1:0 като гост и се доближи на 2 точки от мечтан...