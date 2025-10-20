Арне Слот - имахме 10 положения срещу Юнайтед

Арне Слот настоява, че най-лошата серия от резултати на Ливърпул в последните 11 години не е подкопала увереността в неговия отбор, който не успява да се представи на ниво.

Неделната загуба с 1:2 от Манчестър Юнайтед бе четвърта поредна във всички турнири, което не се беше случвало от ноември 2014-а година.

"Губим ли увереност? Все още не мога да го видя, защото във всеки мач, който загубихме във Висшата лига, успяхме да създадем невероятно много положения през второто полувреме", каза Слот на пресконференцията си след мача.

"Ако продължим да правим това, което правим, и подобрим някои други неща, имаме всички основания да вярваме, че ще започнем да печелим отново. Не мога да ви обещая, че в сряда вечер (срещу Айнтрахт Франкфурт в Шампионската лига) отново ще успеем да създадем осем, девет или десет чисти положения. Може би е по-добре да създаваме по-малко положения и да вкарваме повече голове", продължи нидерландецът.

"Не сме свикнали с отбор на Ливърпул, поне не откакто съм тук, и не мисля, че е било по-различно при Юрген (Клоп), да пропуска толкова много шансове. Мо (Салах) имаше добър шанс, Коди имаше четири или пет, Юго (Екитике) беше близо, а Александър Исак се озова сам срещу вратаря", заяви още наставникът на "червените".

Слот отхвърли предположенията, че това е най-трудният период, през който преминава като мениджър.

"Когато започнах, предизвикателството беше да бъда нов мениджър и да печеля мачове. Когато се представяш добре, отиваш в по-голям клуб и хората казват: "Да видим как ще се справи там." Тогава това е най-голямото предизвикателство, с което си се сблъсквал", коментира Слот.

"Сега загубихме четири пъти поред и това също е предизвикателство. Такъв е животът на футболния мениджър – непрекъснати предизвикателства", добави той.

