Голям скандал с Югозападния университет
Проверка на МОН установи издаването на фиктивни дипломи
Следете всички новини, анализи и коментари за Югозападния Университет. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Проверка на МОН установи издаването на фиктивни дипломи
Студенти от Югозападния университет „Неофит Рилски" – Благоевград ще чуят интересни факти и митове за времето на тоталитарния режим у нас. Разследващи...
Клъстер Иновации ще бъде представен утре /четвъртък/ в Югозападен университет „Неофит Рилски" в Благоевград. Той съществува от 2013г. по проект „Създа...
Благоевград. 20-годишнината на Факултета по изкуствата в Югозападния университет ще бъде чествана днес от 18:00 ч. в зала "Яворов" в Благоевград. С т...
Първа творческа изява ще имат възпитаниците на специалност „Съвременна хореография", която бе разкрита в Югозападния университет тази учебна година. Т...
Благоевград. Почти сигурно в Югозападния университет „Неофит Рилски" в Благоевград ще стартира обучение по китайски език. В Центъра за източни култури...
Благоевград. Допълнителни конкурсни изпити в Югозападния университет „Неофит Рилски" – Благоевград ще се проведат на 9 юли. Те са част от редовната ка...
Благоевград. Любомира Стоянова от Благоевград опита да осъществи още едно свое желание – да учи висше. Младата майка, която на 20 юни стана на 23 годи...
Благоевград. Редовните конкурсни изпити в Югозападния университет "Неофит Рилски" в Благоевград ще се проведат от 18 до 20 юни. В първия и втория ден...
Благоевград. Масово сбиване стана тази сутрин пред студентските общежития на Югозападния университет в Благоевград, съобщи БГНЕС. Компания от младежи...
Благоевград. Дискусия на тема : "Европейският съюз, Турция и кризата в Сирия" организират днес в Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград...
Благоевград. Изложба на световни постери ще бъде подредена в Югозападния университет „Неофит рилски" в Благоевград. Експозицията ще се открие в понеде...
Благоевград. На 21 май от 11.15 часа в Първи корпус на Югозападния университет „Неофит Рилски" в Благоевград ще се състои тържествена церемония по връ...