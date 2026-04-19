ЕС наложи санкции върху бивш украински политик
Янукович и сина му са добавени към списъка със санкционирани лица
Виктор Янукович вече не е в списъка с издирваните лица на Интерпол, заяви адвокатската кантора Джоузеф Хаге Ааронсон, която защитава интересите на сем...
Четвърти съюзник на Янукович умира при неясни обстоятелства В Киев бе убит бившият депутат във Върховната рада от Партията на регионите Олег Калашник...
Украински медии обявиха смъртта му, в Москва отричат Синът на бившия украински президент Виктор Янукович се е удавил на езерото Байкал. Тази новина г...
Руските спасителни екипи опровергаха появилите се слухове в украинските медии, че синът на бившия украински президент Виктор Янукович се е удавил в ез...
Киев. Бившият президент на Украйна Виктор Янукович се издирва от украинските власти чрез Интерпол, съобщи РИА Новости. В съобщението се казва, че Янук...
Москва. Руският президент Владимир Путин официално призна, че Русия е помогнала на бившия президент на Украйна Виктор Янукович да избяга от Украйна сл...
Брюксел. Сваленият президент на Украйна Виктор Янукович, двамата му синове и други висши държавници попадат в списъка на лицата, срещу които ЕС въвежд...
Киев. Сформирането на преходно правителство в Киев, което трябваше да се случи във вторник, се отлага с два дни. Това съобщи временният президент Олек...
Ако революцията успее, печелим всички, смята диаспората ни в Украйна
Киев. Президентът на Украйна Виктор Янукович предложи на опозиционните лидери постовете на премиер и вицепремиер на преговорите днес, съобщи Интерфак...
Преговорите постигнаха само временно примирие в столицата
Обявено е 8-часово примирие, докато приключи срещата на властта и опозицията
Киев. Хиляди протестиращи за пореден ден от 3 седмици насам излизат на масов протест на основния площад в украинската столица. Те продължават да насто...
Бейжинг. Въпреки размириците по улиците на Украйна президентът Виктор Янукович отпътува на посещение в Китай, където ще води преговори за инвестиции....
Правителството на Украйна оцеля във вот на доверие, Азаров се извини за насилието
Киев. Между 100 000 и 500 000 души по данни на различни медии протестират в центъра на украинската столица, въпреки издадената вчера съдебна заповед,...
Киев. Леки размествания показаха окончателните резултати от парламентарните избори в Украйна в сравнение с предварителните данни. Пет са партиите, кои...