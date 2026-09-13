Всичко за Янка Такева

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И учителите бягат навън

И учителите бягат навън

И учителите вече стягат куфари за чужбина. Младите с добър английски могат да си докарат до 6000 долара в Канада. Там най-много се търсят математиците...

24 август | 21:35
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