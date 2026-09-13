Янка Такева бе удостоена със званието "Доктор хонорис кауза" на Висшето училище по телекомуникации и пощи
Ректорът на ВУТП проф. д-р Миглена Темелкова обяви решението на Академичния съвет
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Ректорът на ВУТП проф. д-р Миглена Темелкова обяви решението на Академичния съвет
Искат повишени заплати от 1 януари
1900 лева се очаква да стане минималната, както и началната заплата на учителите
Янка Такева от синдиката на българските учители и Георги Богданов от „Националната мрежа за децата“ влязоха в остър спор
Новината съобщи Янка Такева
Колкото се може по-скоро всички деца трябва да се върнат в клас
Много директори са готови да направят това, каза Янка Такева
От Министерството на образованието не одобряват и не считат за правилен този подход
Такева откри нов дигитален кабинет по биология в реновираното СУ„П.Р.Славейков” в Кърджали
Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители - Гимназисти от ромски произход от IX и X клас с успех над 3.50 ще кандидатстват за стип...
Държавата шоково трябва да увеличи средствата за образование, за да се случи новия Закон за училищно образование, това съобщи в Кърджали председателят...
Допълнителните пари ще са за 80% от училищата и половината забавачки Между 200 и 300 лева бонус ще получат българските учители за 24 май. Това съобщи...
Правителството предлага на президента да удостои Янка Такева с орден "Стара планина" - първа степен, за значителния й принос към развитието на образов...
Вдигат учителски заплати със 70 лв. от 1 октомври. Това се договориха днес премиерът Бойко Борисов, финансовият министър Владислав Горанов и Синдикатъ...
"Делегираните бюджети са най-големия грях в образованието. Те превърнаха учителите в зависими от учениците. Никой няма политическа воля да промени сис...
И учителите вече стягат куфари за чужбина. Младите с добър английски могат да си докарат до 6000 долара в Канада. Там най-много се търсят математиците...
Шефката на синдиката на учителите Янка Такева определи като абсурдни твърденията, че няколко квестори са издали отговорите на матурите. "Българският...
Заплащането на стажа по време на дуалното обучение е добро средство да върне отпадналите ученици обратно в училище. Това заяви Антония Гаврилова, ди...
Кой днес работи при живи родители, питали младите За 43% от децата у нас българският език не е майчин. Това сочи статистика, оповестена по време на з...
Ще настояваме пред МОН да се промени механизма за формиране на единните разходни стандарти, защото той се формира само и единствено на база брой учени...