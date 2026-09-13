Смразяващо! Възпитателка налетя на деца в детска градина
На клип се вижда учителка, която скубе, бие и малтретира деца от детската градина
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На клип се вижда учителка, която скубе, бие и малтретира деца от детската градина
В дома му намериха и наркотици, искат изселването му от Сухиндол
След 4 години Ергин Хасан ще трябва да изплати на Иван парите от златен лотариен билет
Районната прокуратура в Кубрат повдигна обвинение за измама в особено големи размери на възпитателя в училището интернат в град Завет Ергин Хасан. 42-...
Възпитателят от ВУИ „Никола Вапцаров" в Завет, отмъкнал от свой ученик печеливш лотариен билет на стойност 100 хиляди лева ще бъде съден за измама в о...
Прокурори разследват кой лъже за "златния" лотариен билет в Завет "Завистници подучиха детето да ме наклевети. Атаката срещу мене може да е и опит за...
София. 4-то помощно училище в София, в което учеше детето аутист Ана-Мария, търси възпитател и кинезитерапевт. Това гласи обява от вчера, качена на са...
Хлапетата и учителят са невредими