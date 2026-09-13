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Строят втори лифт в Банско

Строят втори лифт в Банско

Партиите от управляващата коалиция одобриха строителството на втори лифт в Банско. След като цяла година партиите мълчаха по въпроса, сега ще се дейст...

10 февруари | 19:13
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