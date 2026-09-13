Подписка до Борисов и Цачева за втори лифт в Банско
Национална гражданска коалиция „За да останат хора в България" изпрати до председателя на НС Цецка Цачева, премиера Бойко Борисов и и председателите н...
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Национална гражданска коалиция „За да останат хора в България" изпрати до председателя на НС Цецка Цачева, премиера Бойко Борисов и и председателите н...
Зелените клакьори нямат думата за втория лифт в Банско, заявява волейболната легенда Спортните звезди на България бурно реагираха, след като бяха обя...
"Не мога да стоя безучастен и да не взема отношение по случващото се вече трети ден. „Битката" за Банско мина границите на нормалното поведение и на р...
За мен две мнения по въпроса „Да има ли нов лифт?" няма. Трябва да се направи такова съоръжение, то е жизнено важно за Банско, за банскалии, за хиляди...
Ако има референдум за изграждането на втори кабинков лифт и нови писти в ски зоната над Банско, то всички банскалии ще гласуват "За" този проект. Това...
74% от българите, които живеят в градовете, твърдят, че ходят на планина, сочи проучване на "Екзакта". 54% определят заниманията си като "познавателен...
Не е внасяно в правителството инвестиционно намерение за изграждане на втори лифт в курорта Банско. Стане ли факт, предстоят много процедури за оценка...
Партиите от управляващата коалиция одобриха строителството на втори лифт в Банско. След като цяла година партиите мълчаха по въпроса, сега ще се дейст...
Ще продължим да настояваме и да се борим за развитието и разширяването на ски зоните над Банско и над Добринище, както и за построяването на втори каб...
Възпитаниците на две висши учебни заведения в страната застанаха зад исканията на община Банско и местните хора за изграждане на втори кабинков лифт и...
Продължават протестите на жители на Банско заради бавенето на решението за изграждане на втори кабинков лифт и нови писти и ски съоръжения в Пирин. „Р...
Продължават протестите на жители на Банско заради бавенето на решението за изграждане на втори кабинков лифт и нови писти и ски съоръжения в Пирин. „Р...
Благоевград. Европейската асоциация на изборни представители от планински райони чрез подкрепи Банско за изграждането на втори кабинков лифт и нови пи...
Банско. Български общини се обявиха „за" справедливите искания на кмета на община Банско Георги Икономов за намирането на бързи решения за изгражданет...
Благоевград. В специално писмо до колегата си в Банско Георги Икономов кметът на община Благоевград Атанас Камбитов заяви своята подкрепа за искането...
Банско. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова обяви в Благоевград в петък своята подкрепа за развитието на зимния тур...
Банско. Министър-председателят Бой Борисов заяви, че се срещна с кмета на Банско Георги Икономов и като му каза, че "еколозите трябва да са Ваши партн...
Банско. Собственици на над 100 механи, барове и нощни клубове също следят казуса с бъдещото изграждане на втори кабинков лифт от курорта Банско до Пир...
Спешно да се актуализира планът за Пирин, а не да се чака новият проект