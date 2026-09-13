Бижута, надживели модата, показват в Националния военноисторически музей
От днес до края на юли зад вратите на Военноисторическия музей.
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От днес до края на юли зад вратите на Военноисторическия музей.
Отворени са вратите и Музеят на авиацията в Крумово и Военноморският музей във Варна
За първи път посетителите на Музея ще имат възможност да разгледат най-новите фотоизложби
В националният военноисторически музей посетителите имат възможност да разгледат реликви от Руско-турската война
Показаха уникати в Деня на отворените врати Юлската жега и работният ден не спряха стотиците желаещи да посетят Националния Военноисторически музей,...
Ден преди отбелязването на 140-ата годишнина от Априлското въстание духът на българските чети се пренесе и във Виена. Галерията на Българския култур...
Показват сабята на Луи Айер и бинокъл на Тодор Паница Да си юбиляр е приятно, но и задължава, особено когато навършваш един век. Тази година тази чес...
На 21 октомври от 19.00 часа в галерията на Българския културен институт във Виена „Дом Витгенщайн" ще бъде открита излoжбaтa „Първата световна война...
С военен ритуал, изпълнен от представителни части на Военноморските сили, започна отбелязването на 570-ата годишнина от Битката при Варна в Парк-музей...
Националният военноисторически музей, съхраняващ символи на българската и европейската военна история, се прилижава с още една година към своето веков...
София. Специалната връзка между бащата и детето е темата на традиционния вече „Ден на бащата" в Националния военноисторически музей (НВИМ). Празникът...
София. Обновената експозиция на Националния военноисторически музей ще бъде официално открита от министъра на отбраната Ангел Найденов на 7 февруари /...
София. С голям интерес бе посрещната най-новата интерактивна изложба на Националния военноисторически музей „И въздигнаха България в Царство", посвете...
До 30 ноември могат да се видят оръжия, документи и спомени от паметното събитие
София. Изложба на уникални по рода си военни машини могат да посетят татковците и техните деца в София. Тя е в Националния военноисторическият музей и...
София. За втора поредна година Националният военноисторически музей организира Ден на бащата, който се посвещава на силната връзка между таткото и дет...