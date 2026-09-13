Община Сливен печели дело за водния цикъл във ВКС
Съдебната сага започва през 2012 година, когато екоминистерството налага на община Сливен финансова корекция от над 4 милиона лева за първия воден ци...
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Съдебната сага започва през 2012 година, когато екоминистерството налага на община Сливен финансова корекция от над 4 милиона лева за първия воден ци...
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Бургас Димитър Николов инспектираха напредъка по проекта за изграждане на канализац...
Сигурността на гражданите, както и спазването на правилата, са сред приоритетите на кметския екип в Добрич. Общината се възползва от възможността, коя...
Граждани на Исперих се събраха на протест в кметството, недоволни от „безхаберието и неадекватния контрол" при изграждането на водния цикъл в града....
С 55 стотинки за кубик ще се оскъпи цената на водата в Кърджали за битови абонати след приключване на т. нар. Воден цикъл, съобщиха от „ВиК" ООД, койт...
Това е най-мащабната инвестиция в община Кърджали. Инвестирани са близо 70 млн. лв. за опазването на околната среда, в подобряването на стандарта на...
Враца. 25-годишният Деян Неделчев ще изкара 5 години зад решетките заради големия пожар, който разпали на 1 май миналата година във Враца, съобщиха от...
Сливен. Община Сливен иска безвъзмездна помощ в размер на 4,3 милиона лева от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда...
Сливен. Общинският съвет отказа за трети път община Сливен да тегли заем за съфинансиране на водния си цикъл. Това стана по време на сесията на местни...
Кърджали. Ремонтните дейности по изграждането на Водния цикъл в Момчилград навлизат във финална фаза. Тази седмица изпълнителите на проекта подменят в...
Кърджали. Въвеждат се временни ограничения в движението в кръговото кръстовище на автогарата в Кърджали. Новата организация се налага заради дейностит...
Сливен. Община Сливен започва асфалтиране на всички улици, които са разкопани по проекта за воден цикъл на града. „Взехме това решение заедно с изпъл...
Сливен. Сливенските съветници за втори път отхвърлиха предложението на кмета Кольо Милев общината да изтегли заем в размер на 4,8 милиона лева. Креди...
Кърджали. След завършването му повече от 53 хиляди души ще усетят ефекта, над 6000 граждани ще имат достъп до нова канализационна система, а други 500...
Монтана. Фирма „Валерон груп инжинеринг" – Бургас, ще плаща глоба за загинал работник, нает от нея за работа по водния цикъл на Монтана. Това съобщиха...
Монтана. Трудова злополука е причинила смъртта на работник по време на изкопни работи по водния цикъл на Монтана, съобщиха от Областната дирекция на М...
Кърджали. Продължава да бъде критично състоянието на 59-годишния работник, който бе затрупан със земна маса на обект „Воден цикъл" в Кърджали", съоб...
Видин. Първа копка за обновлението на водния цикъл на Видин бе направена в понеделник. За успех кметът Герго Гергов счупи бутилка шампанско в багера,...
Монтана. Жителите на Монтана да бъдат спокойни за пясъка, който се влага в уплътняването на подменените тръби от водния цикъл на града. Това съобщи на...
Враца. Няма никакви забележки по отношение на проведените обществени поръчки за водния цикъл на Враца. Това заяви кметът Николай Иванов по повод запла...