Всичко за Виктор Янукович

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Янукович проговори от Русия

Янукович проговори от Русия

Москва. Бившият украински президент Виктор Янукович е в Русия. Това съобщи "Интерфакс" и уточни, че властите в страната са удовлетворили неговата молб...

27 февруари | 12:35
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