Зеленски се развихри! Стана лошо за някои украинци
Те са заемали постовете си при бившия президент Виктор Янукович
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Те са заемали постовете си при бившия президент Виктор Янукович
Синът на бившия украински президент Виктор Янукович се е удавил в езерото Байкал. Това съобщават медиите в Украйна. Виктор Янукович-младши е участвал...
Москва. Лидерът на руската извънпарламентарна формация "Алианс на зелените - Народна партия" Олег Митвол твърди, че бившият украински държавен глава В...
Люксембург. Бившият президент на Украйна Виктор Янукович, свален от про-западните протести, е завел дело към Върховния съд на ЕС срещу санкциите, нало...
Киев. Бившият президент на Украйна Виктор Янукович и бившия украински премиер Николай Азаров са били изключени от Партията на регионите. Това съобщи О...
Украйна иска да забранява ултранационалистите, те потрошиха парламента
Москва. Сваленият президент на Украйна Виктор Янукович призова за провеждане на референдум за статута на всеки регион в състава на Украйна, предаде Р...
Киев. Напрежение между членовете на временната власт в Киев доведе до две оставки днес - тази на военния министър Игор Тенюх и на временния президент...
Местните власти се зарекоха да национализират украинския флот и соларни станции
Ростов на Дон. Сваленият украински президент Виктор Янукович заяви, че е жив и се счита за законния държавен глава на Украйна. Той добави, че смята на...
Лион. Интерпол разкри, че временните власти в Киев са поискали от агенцията да разпространи международна бюлетина за задържане на сваления украински п...
Амстердам. Няколкостотин милиона евро са били задържани от холандските власти, като заподозрени украински активи, заяви финансовият министър на Холанд...
Брюксел. Сваленият президент на Украйна Виктор Янукович, двамата му синове и други висши държавници попадат в списъка на лицата, срещу които ЕС въвежд...
Блокираха две летища, колона от БТР-и приближава Симферопол
Русия да използва "всички средства, без интервенция", за да има ред
Киев. Главната прокуратура на Украйна подготвя искане за екстрадирането на Виктор Янукович. Това съобщи УНИАН. Украйна може да поиска екстрадирането н...
Въоръжени с картечници окупираха местната власт, Кремъл ще брани безкомпромисно сънародници
Москва. Бившият украински президент Виктор Янукович е в Русия. Това съобщи "Интерфакс" и уточни, че властите в страната са удовлетворили неговата молб...
Киев. Бившият шеф на президентската администрация на Украйна Андрий Клюев, който според новите украински власти се укрива заедно със сваления президен...
Киев. Украйнският парламент гласува във вторник да предаде избягалия президент Виктор Янукович на Международния наказателен съд в Хага, за да бъде съ...