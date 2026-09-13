Разгледайте Долината на тракийските владетели с колело!
Ето как може да изглежда вело-маршрута ви
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Ето как може да изглежда вело-маршрута ви
Мрежата ври и кипи от гняв и подигравки
Пътните промени са незаконни
Загубих 3 часа, докато видя клетник на колело, каза историкът
Причината са поредните транспортни хрумки
Над 1600 са инцидентите с електрически тротинетки за година в столицата
Това казаха представители на протестиращите
От Университета до Петте кьошета времето за придвижване на тролеите ще бъде съкратено чувствително
Новите паркоместа обаче са с 2,5 метра по-дълги от старите
„Проектът за велоалеите в Плевен е безумен, но трябва да бъде изпълнен", заяви в първата си пресконференция новият кмет Георг Спартански. Жълтата боя...
Инициатива в социалните мрежи на младежите от ГЕРБ показваща абсурда велоалеи в Плевен предизвика екип на национална телевизия да се заеме със случая....
Общинските съветници от ГЕРБ-Бургас представиха платформата си за мандат 2015-2019 г. пред жителите на кв. Лозово. Централно място в стратегията за сл...
Мрежата от велоалеи, която се изгражда в областния града в рамките на проекта за интегриран градски транспорт, ще бъде готова до 10 дни. Това увери к...
Близо 8 км велоалеи ще опасват града в четирите посоки Започват ремонти на улици и благоустрояване на междублокови пространства в два от крайните ква...
Нови велоалеи, простиращи се на около 60 км, ще бъдат изградени в София през тази година. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община (СО). Но...
Сливен. Представители на сдруженията "Брезичка" и "Свети Георги Победоносец" извършиха контрол върху изградените велоалеи и обезопасени улици в община...
Пловдив. До една година велосипедите ще са един от най-предпочитаните видове транспорт в Пловдив. Това ще стане възможно на изграждането на 48 кило...
Варна. Варна търси възможности да се включи в трансмеждународната мрежа „Евровело". Мегапроектът е за изграждане на велоалея, свързваща Констанца...
Пазарджик. Пазарджиклии събират подписка с искане в града да бъдат направени нови велоалеи, а старите да бъдат поправени така, че да са използваеми за...
Огромен интерес към колелетата под наем, купуват нови с електромотори