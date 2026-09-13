Виктория Василева с голямо разкритие за Величие и България
Накъде неизбежно отива изборният процес
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Накъде неизбежно отива изборният процес
Време е за ново говорене и ново отношение към политиците, казва Виктория Василева от "Има такъв народ"
България има твърда позиция по отношение на постигане на отлагателен период за въвеждането на по-високи ограничения на допустимото замърсяване с въгл...
Върховният административен съд е решил БНБ да оповести възнагражденията на бившия управител Иван Искров и подуправителите Калин Христов и Димитър Кост...
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри модернизираната ВиК мрежа на гр. Сопот. Инвестицията е в размер на 27 254 227 лв. и е реа...
Отнеха световна титла на бургазлийка, изловиха още един българин Страхотен допинг скандал гръмна в каратето. Сайтът "fightnews" разкри, че световната...
Завършват още 6 пречиствателни станции до края на годината ОП "Околна среда 2007-2013" г. (ОПОС) е моята гордост, тъй като тя вече е изпълнена почти...
Глобалното затопляне носи ползи на българския туризъм, заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Пред Нова ТВ поясни, че по-топли...
Сделката се субсидира с 1 млн. лв. от Националния доверителен екофонд Френска компания е заявила желание да сглобява електромобили в Бургас и София....
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри днес новата регионална система за управление на отпадъците в Плевен, изградена по Операти...
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри Регионалния прогностичен център на Националния институт по метеорология и хидрология при...
Общият ресурс за изграждането на Националната система за управление на водите е 45 млн. лева. Това каза Ивелина Василева, министър на околната среда и...
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева получи сертификат за съответствие на административната система на МОСВ със стандарт БДС EN ISO...
Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откриха реконструираната пречиствателна станция в Равда....
Върховният административен съд (ВАС) отмени решението на Централната избирателна комисия (ЦИК) за еднакви номера на партиите и коалициите в бюлетините...
Екоминистърът Ивелина Василева подари на папа Франциск новата Червена книга на България. Тя участва в аудиенция на министрите на околната среда на ЕС...
Премиерът Бойко Борисов откри новоизградения северен подход към морския плаж "Северен централен" в град Приморско. Заедно с него бяха и министрите на...
Максималната санкция от 100 хил. лева ще понесе "Лукойл" за разлива с бензин в Бургас, потвърди в Девня министърът на околната среда и водите Ивелина...
Изложба с рисунки и снимки на тема "Опазване на околната среда" ще открие екоминистърът Ивелина Василева на 5 юни в градинката пред "Кристал" в София....
На места продължават валежи, но с незначителни количества. Искам да обърна внимание към това, че продължават да бъдат високи нивата на водите на рекит...