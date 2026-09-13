Всичко за Васил Щонов

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Токовете на Фуко

Токовете на Фуко

Завихрянето на предизборни страсти няма да запълни многомилиардната дупка в енергетиката Какво напрежение започна да се индуктира в обществения ни жи...

04 септември | 6:10
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