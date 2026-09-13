Стойнев вини Щонов за "Южен поток"
Ако правителството на Бойко Борисов има желание да се реализира проектът "Южен поток", да отмени заповедта на бившия енергиен министър Васил Щонов. То...
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Ако правителството на Бойко Борисов има желание да се реализира проектът "Южен поток", да отмени заповедта на бившия енергиен министър Васил Щонов. То...
София. "Не съм спирал аз проектът за „Южен поток", а изпълних решение на премиерът Пламен Орешарски от 31 юли. Това заяви бившият министър на икономик...
София. Основната ни задача ще бъде да набележим мерки за излизане от критичната ситуация. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова, коя...
София. "Към момента на прекратяване на обслужване на клиенти в КТБ, държавните дружества в сектор "Енергетика" са имали следната нетна експозиция, сре...
"Има намаляване на доставките на природен газ, които пристигат по газопровода от Русия към България, който минава през Украйна и Румъния", заяви на бр...
София. Най-вероятно токът ще поскъпне с 9.8%. Такава бе прогнозата на министъра на икономиката и енергетиката в служебното правителство Васил Щонов, г...
София. "Сектор „Енергетика" е в изключително тежко състояние", заяви служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов. Щонов заяви, че н...
Част от дефицита в НЕК ще се компенсира с предоговаряне на контрактите с ТЕЦ и ВЕИ 250 млн. лв. ще струва на гражданите и бизнеса поскъпването на ток...
София. Дали ще има газова криза, или не е трудно да се предвиди, но има голяма вероятност, че може да стане това нещо. Това заяви пред журналисти служ...
София. Топлоцентралите у нас ще минат на мазут в случай на прекратяване на доставките на руски газ за България. Това съобщи министърът на икономиката...
София. "В следващите 12 месеца дефицитът в енергийната система ще бъде 1 млрд. лв., ако не се вземат мерки. Основните пет мерки, които предвиждаме, вк...
Завихрянето на предизборни страсти няма да запълни многомилиардната дупка в енергетиката Какво напрежение започна да се индуктира в обществения ни жи...
София. Министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов заяви след заседанието на Министерски съвет, че задълженията в енергетиката може да достиг...
София. Илко Желязков, член на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг (БЕХ), е освободен и на негово място има друг човек, който ще се вп...
София. Разработват се нови правила за търговия с ток на свободния пазар, стана ясно от думите на министъра на икономиката и енергетиката Васил Щонов....
Брюксел. Еврокомисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер увери вицепремиера по икономическата политика Екатерина Захариева, че няма да се стигне до най-...
София. Правителството определи вицепремиера и министър на труда и социалната политика проф. Йордан Христосков за председател на Националния съвет за т...
София. Министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов е възложил на Българския енергиен холдинг (БЕХ) преустановяване на всички действия по „Юже...
София. "Едва ли ще се стигне до режим на тока, тъй като към момента в България има излишък на произвежданата електроенергия". Това заяви служебният ми...
София. "Чувствам се доста уверен в това, което трябва да се направи в следващите няколко месеца, а и за по-напред. Определено предизвикателствата са г...