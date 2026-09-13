Нов трус в Дарик. Още уволнени. Причината
Спряха две предавания
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Спряха две предавания
Поради финансови проблеми, предизвикани от пандемията се налагат уволнения
Загубите на всяка фирма от началото на кризата са около 2000 лв. средно на ден
Очаква се рокадите в националната телевизия да продължат
Заради мерцедеса на зелените релси около Руски паметник Министърът на външните работи Даниел Митов освободи от длъжност главния секретар на МВнР Стоя...
Депутатът доведе в парламента уволнени служители от Пиринско Правителството руши държавността с масовите чистки в администрацията. Това заяви в петък...
Човешка грешка е причина за трагедията на прелеза Четирима директори в БДЖ са уволнени заради кървавия инцидент на жп прелез "Обеля" в столицата. Мин...
Търговище. 80% от персонала на завода "Енерсис" АД Търговище ще бъде съкратен. Причина за това е влошаване на пазара в Европа и наличието на производс...
150 души уволнени незаконно
Благоевград. Лидерът на ГЕРб в Пиринския край и депутат Даниела Савеклиева тръгна на обиколка из региона. Тя ще проведе срещи с 14-те общински структу...
Изкопчиха информация за бременната Кейт, представяйки се за Кралицата