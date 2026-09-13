Спектакълът за Чудесата! Награди от Хераклея и Провадия Солницата до читалището в Белица
Спектакъл "България - страна на Чудесата" събуди българите в Деня на будителите
Следете всички новини, анализи и коментари за Урвич. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Спектакъл "България - страна на Чудесата" събуди българите в Деня на будителите
Топ археологът разкрива тайните на Кокалянски Урвич
Замъкът на двуглавия орел попълва празни страници от българската история
Откриха сребърен пръстен с обков от злато
Нови находки хвърлят светлина върху династията на Асеневци
В близост до мястото, където извадиха пръстена с двуглавия орел
Филип Петрунов eдин от най-добрите млади български археолози
Италианска нишка бележи историята на Мраморния град
Мечтая Кокалянски Урвич да се превърне с любимото място за разходка на софиянци с децата им
Това лято продължиха археологическите проучвания на крепостта кокалянски Урвич
На Урвич са се стреляли още в V в. пр. Хр. За две седмици разкопки през юни бяха открити десетки интересни находки. Животът на хълма започва още преди...
Шест от Чудесата на България грабнаха медалите в едноименната кампания на "Стандарт" за 2014 г. В сряда вечерта БНТ излъчи директно от Студио 1 бляс...
Кои атракции и открития отиват на Големия финал на Чудесата на България? Отговорът ще стане ясен в понеделник. Точно след 60 часа гласът народен ще по...
Царете Иван Шишман и Иван Асен V разчитали на твърдината
С уникални находки приключи археологическият сезон в крепостта и манастира в местността Урвич край Кокаляне, стана ясно на пресконференция в НИМ. Гост...
Цар Иван Шишман укрепва крепостта с търновски монети
Проф. Николай Овчаров и кметът на София Йорданка Фандъкова дадоха старт на инициатива за възраждане на крепостта Урвич
Светата обител се споменава в Паисиевата история
София."Археология се прави не само на терена, но и в архивите". Така проф. Николай Овчаров представи най-новото си откритие заедно със зам.-директора...