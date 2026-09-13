Всичко за Укриване На Данъци

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$7,6 трилиона скрити в "оазиси"

$7,6 трилиона скрити в "оазиси"

Около 8% от финансовия ресурс на света се укрива в данъчни оазиси. Това твърди американски университетски преподавател за в. "Ню Йорк Таймс". Изданиет...

06 април | 19:45
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