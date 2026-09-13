Обвиняват четирима от Добрич за укриване на данъци
Единият е Антон Проданов, потвърди зам. главният прокурор Иван Гешев
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Единият е Антон Проданов, потвърди зам. главният прокурор Иван Гешев
Като едноличен търговец на горива Марин Рачев е укрил данъци в размер на над 118 хиляди лева
Обвинението припомни, че е искало отвод на съдебния състав
Чака се присъда по делото за укриване на 63 милиона лена данъци срещу него
Звездата на "Барселона" Лионел Меси и баща му - Хорхе са осъдени на 21 месеца затвор за укриване на данъци. Според испанските закони всяка една присъ...
Румънският бизнесмен Кристиан Бурч, собственик на в. "Адевърул" и на тв канала "Прима", бе арестуван в южната част на страната. Властите го обвиняват...
Около 8% от финансовия ресурс на света се укрива в данъчни оазиси. Това твърди американски университетски преподавател за в. "Ню Йорк Таймс". Изданиет...
В Испания започна делото срещу Принцеса Кристина и съпругът й Инаки Урдангарин. Тя е обвинена в укриване на данъци, докато Урдангарин в други финансов...
Кайзерът на световната мода може би дължи над 20 милиона евро на френската хазна Карл Лагерфелд отново е в епицентъра на новините - този път с подозр...
Председателят на бразилския парламент Едуардо Куня е укрил 16 млн. долара, придобити по нелегален път, твърди прокуратурата. Той тепърва трябва да реш...
Изпълнителният директор на „Софарма" Огнян Донев е предаден на съд. От прокуратурата поясниха, че той ще бъде съден за данъчни престъпления на стойнос...
Шефът на "Надин Комерс" ЕООД Радослав Босилков и още четирима негови съучастници са обвинени за участие в организирана престъпна група, създадена с це...
Веригата за бързо хранене McDonalds е укрила данъци на стойност около 1 милиард евро в периода между 2009 и 2013 г., като е прехвърляла печалбите си в...
Милионери от Кюстендил и Свищов с авоари в HSBC Деца, студенти и безработни са сред българите със сметки в швейцарския клон на банка HSBC. Сензационн...
Уличиха Дейвид Бекъм в укриване на данъци, гръмна "Сънди Таймс". Според изданието службите на Острова са били алармирани, че семейството на бившата зв...
Рим. Укриването на данъци в Италия струва на страната около 91 милиарда евро ($114.75 млрд.) всяка година, равняващи се на около шест процента от БВП,...
Властите в Рим следят изкъсо модния бизнес през последните години Италианските власти разследват личните финанси на двамата ръководители на модната к...