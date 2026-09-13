Училището губи битката за децата. PISA показа огромен проблем с дисциплината
Почти половината ученици пропускат цели учебни дни, а разликата между доброто и лошото училище остава драматична
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Почти половината ученици пропускат цели учебни дни, а разликата между доброто и лошото училище остава драматична
Холандия повежда, Австрия и Германия укрепват. Творческите специалности и AI печелят терен
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Нашата система е насочена предимно към заучаването на учебен материал – зазубрянето
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Това стана при гостуването на отбора на Сините в родната къща на Радослав
Компаниите търсят служители, които не просто имат умения, опит и знания, но са готови да учат още
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