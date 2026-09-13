Голяма новина за религията в училище. Красимир Вълчев отсече
Ето кога новият предмет влиза в училище
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Ето кога новият предмет влиза в училище
Според данни на PISA, българските ученици имат най-голям дял за прекалено време пред смартфоните
Министърът на образованието даде старт на нова реформа
Каква е тяхната цел
Образователното министерство планира да промени учебните програми
Даскалите не са пъдари, те трябва да обучават, не да събират овце
Сред най-младите декларираната запознатост е най-ниска, а сред директорския състав – очаквано най-висока Българските учители явно са уверени в себе с...
Нови форми за изучаване на история въвеждат проектите за учебници, които издателите внесоха в МОН в края на миналата седмица. Общо 8 комплекта учебниц...
Добре е за десницата и за РБ да излъчим общ кандидат за президент Университетите трябва да спрат да бълват студенти, които не се реализират, казва Ме...
Могат да вмъкват и допълнителни автори, ако децата се справят с материала Осем са българските творби в шести клас, 90 - във всички програми по литера...
Учениците ще знаят и що е психоактивна зависимост От психоанализата до Ейбръхам Маслоу ще учат осмокласниците В осми клас учениците ще трябва да мог...
5100 учители решават с гласуване да се учат ли "Тютюн" и "Чичовци"