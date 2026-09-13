Треньор с драматични признания за мача Фюри - Уайлдър
Става въпрос за момента на нокдауна на Фюри
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Става въпрос за момента на нокдауна на Фюри
Двамата се изправят в тежка итка тази нощ
Залата ще е пълна на 50%
Всичко е било договорено преди пандемията
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Това помага на Кобрата за двубой с Джошуа
Съперникът му недоволен, че от щаба му хвърлили кърпата
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Двубоят започва не преди 6,30 сутринта
Били готови за понесат удар без ръкаваци за 5 милиона
Организаторите се презастраховаха, за да няма нов сблъсък между двамата
Охраната разтърва двамата боксьори на пресконференцията
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Циганския крал отказа реванш с Уайлдър
Американецът и Тайсън Фюри не се победиха
Дионтей Уайлдър защити световната си титла в тежка категория във версия WBC след като нокаутира полския си претендент Артур Шпилка на гала вечер в "Ба...