Първи думи на Малена! Преживяла е много
"Знаех, че трябва да бъда силна, защото толкова много хора ме подкрепяха", каза тя
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"Знаех, че трябва да бъда силна, защото толкова много хора ме подкрепяха", каза тя
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Стотици тираджии напразно чакат решение на кризата по паркингите във вътрешността на страната. 7 тира от Кърджали и един от Кюстендил са паркирани кра...
Домашните ученици рискуват да бъдат изненадани жестоко от света около тях Около 800 български деца нямат първи учебен ден, абитуриентски бал, първо б...
"Щастлива съм, че пак съм си у дома при моите две сладурчета - дъщеря ми Максуел и сина ми Ейс. Толкова ми липсваха. Божествени са", написа Джесика С...
По-изнервени сме у дома, отколкото на работа, сочат проучвания