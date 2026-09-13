Всичко за У Дома

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Тираджии се връщат у дома

Тираджии се връщат у дома

Стотици тираджии напразно чакат решение на кризата по паркингите във вътрешността на страната. 7 тира от Кърджали и един от Кюстендил са паркирани кра...

18 февруари | 16:40
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Училище в хола

Училище в хола

Домашните ученици рискуват да бъдат изненадани жестоко от света около тях Около 800 български деца нямат първи учебен ден, абитуриентски бал, първо б...

26 ноември | 6:05
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