Призрачен кораб помага на рибари и моряци край Шабла
Той не прилича на нищо познато
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Той не прилича на нищо познато
Мястото е магическо за любителите на приключения и гмуркачите
При добива на петрол помпите вадят и лековита сярна минерална вода
Говори командирът на Военноморските сили
Полицай ли е пушил цигара?
Коментира дрона край Тюленово и протеста на земеделците
Към него е прикрепена мина
Скалният мост в Тюленово е единствен в Европа, вече е природна забележиТюленово телност
Тюленово оцеля на косъм от пожара, който лумна днес край селото. Пламъците изпепелиха 20 декара и превърнаха цистерните със суров нефт в местността в...
6 противопожарни автомобила и екипите им се бориха часове с огнена стихия, край село Тюленово. Ръководителят на добричката областна дирекция по пожарн...
Добрич. С нова зона за отдих се сдоби шабленското село Тюленово, благодарение на успешно приключения проект на община Шабла за благоустрояване и подоб...
До 600 лева струва курсът за водолази