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Голям пожар горя до Тюленово

Голям пожар горя до Тюленово

6 противопожарни автомобила и екипите им се бориха часове с огнена стихия, край село Тюленово. Ръководителят на добричката областна дирекция по пожарн...

14 август | 12:54
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