Призрачен кораб помага на рибари и моряци край Шбла

Мистериозна и трудно обяснима история се предава от години сред рибарите по Северното Черноморие. Мъжете, които прекарват живота си в морето, рядко са склонни към фантазии, но мнозина от тях твърдят, че край Шабла понякога се появява кораб, който не прилича на нищо познато. Случва се най-често рано сутрин, когато лодките излизат да хвърлят мрежите, или привечер, когато се връщат с улова. Тогава някъде на хоризонта се очертава тъмен силует на стар плавателен съд - сякаш изплувал от друга епоха.



По думите на местните рибари корабът изглежда като старинен търговски ветроход - с високи мачти и тъмни платна, каквито не се срещат по нашето море от векове. Най-странното е, че никой никога не го е виждал да влиза в пристанище или да се приближава до брега. Той просто се появява навътре в морето, стои неподвижен известно време и след това изчезва така внезапно, както се е появил, пише "Ретро".

Няколко рибарски лодки през годините са правили опити да се доближат до загадъчния кораб. Любопитството е било по-силно от страха - все пак хората искали да разгадаят мистерията. Но всички разказват едно и също. Корабът изглеждал закотвен и неподвижен, но колкото и навътре в морето да плавали, той винаги оставал на същото разстояние

Сякаш се отдалечавал едновременно с тях. След време силуетът започвал да избледнява и накрая се разтварял в мъглата над водата.



Старите рибари от района на Шабла и Тюленово твърдят, че това явление не е от вчера. Някои от тях помнят, че още техните бащи и дядовци са говорели за "призрачния кораб". Според морска легенда преди много години в тези води е бил нападнат търговски кораб. Пирати го пресрещнали в открито море, ограбили товара му и избили екипажа. Останал без управление, плавателният съд се носел известно време по вълните, докато накрая буря го потопила. Оттогава, казват старите моряци, духът на кораба и неговия екипаж не са намерили покой. По древно поверие всеки моряк, който загине в морето, остава завинаги част от него. И именно затова призрачният кораб продължава да кръстосва водите на Черно море, управляван от сенките на своя екипаж.

Хората, които са го виждали, разказват и още нещо. Когато на хоризонта се появи странният силует, морето сякаш се променя. Вятърът постепенно утихва, вълните се успокояват, а гларусите, които обикновено крещят над лодките, изведнъж замлъкват. Настъпва необичайна тишина, която мнозина описват като "мъртвешка"

Въпреки страховитата му слава рибарите не вярват, че призрачният кораб носи зло. Напротив - сред морските хора се носи друго поверие. Когато времето е бурно и лодките трудно се борят с вълните, понякога на хоризонта се появява призрачният кораб. И след това, сякаш по невидима команда, бурята започва да стихва. Рибари разказват, че са виждали загадъчния плавателен съд точно в моменти, когато са се страхували, че няма да успеят да се върнат живи на брега. Морето се успокоявало, вятърът отслабвал и лодките успявали да се върнат на пристанището.

Дали това е просто оптична измама, игра на светлината над морската повърхност или нещо много по-мистериозно, никой не може да каже със сигурност. Но едно е ясно - историите за призрачния кораб край Шабла продължават да се разказват и днес. А хората, които прекарват живота си сред вълните, знаят, че морето винаги пази своите тайни. И понякога ги разкрива само за миг - като тъмен силует на стар кораб, появил се от нищото на хоризонта.

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