Мутри в Османската империя! Наш историк с култово разкритие
Защо българите са единственият балкански народ без успешно въстание срещу османците
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Защо българите са единственият балкански народ без успешно въстание срещу османците
Днес се навършват 146 години от Освобождението на София от турско робство
Излиза, че Ботев, Левски, Раковски и Бенковски са се борили срещу един „период на поданство”, пише акад. Петър Иванов до учените от БАН
Не сме били роби, а неволни поданици, предизвика поредния скандал социалният антрополог
Кубрат и Тервел са били християни, напълно възможно е и Аспарух да е бил кръстен, казва д-р Петър Николов
Днес честваме 138 години от Освобождението на България от турско робство. Националният трибагреник ще бъде издигнат на тържествени церемонии в цялата...
С ритуал по полагане на цветя бяха отбелязани 138 години от първото освобождение на Горна Джумая /б.а.-Благоевград/ от турско робство. Церемонията се...
Благоевградската общественост ще отбележи 138 години от първото Освобождение на Горна Джумая от турско робство. Венци и цветя ще бъдат положени в петъ...
Кметове и зам.-кметове на Карлово, Сопот, Калофер и Копривщица, изпроводени с гайди, отидоха на крака при премиера Борисов, облечени в народни носии,...
Поемам на ръчно управление проблема с учебниците следващия месец. Това обяви образователният министър Тодор Танев в кулоарите на парламента, след срещ...
„Моето лично отношение е, че робство е имало". Това заяви просветният министър Тодор Танев в парламента, където коментира промените в учебниците и дал...
Видин. България пада под турско не през 1396, а през 1422 година. Това съобщи на научна конференция във Видин, организирана от архивите на Видин и сръ...