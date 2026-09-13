МВР с важна информация за турската граница
Нова крачка към влизането ни в сухопътния Шенген
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Нова крачка към влизането ни в сухопътния Шенген
Хората от 7 села в Свиленградско са готови да излязат на протест заради огромните кратери, отворени от тежката техника, която върви по пътя между нас...
Близо 2000 бежанци нощуваха под открито небе в Одрин. Снощи полицията ги отстрани от магистралата към Гърция, по която бяха тръгнали и им даде разреше...
Хасково. Подмяна на софтуера на турската митница ще стопира временно движението през през граничните ни пунктове с южната съседка. Ограниченията при...
София. Народните представители отхвърлиха предложението на ГЕРБ за създаване на временна анкетна комисия за строителството на 30-километровата ограда...
София. "Съсипвате достойни хора с достойни кариери". С тези думи военният министър Ангел Найденов се обърна към представителите на ГЕРБ относно изграж...
София. Народни представители от ГЕРБ Валентин Радев и Александър Ненков внесоха сигнал до главния прокурор за оградата по турската граница. От партия...
София. На 4 март окончателно ще бъде изготвено споразумението с Турция, което ще отстрани всички пробелми около превозвачите между двете страни. Това...
Добрич. 44 полицаи от сектор "Охранителна полиция" на областната дирекция в Добрич са командировани на турската граница, съобщиха от пресцентъра на ди...
София. Проверките на тирове на българо – турската граница ще продължат, въпреки протестите на турски превозвачи. Това съобщи шефът на Изпълнителна аге...
Българските митничари готови да пускат по 700 камиона на 12 часа
Готвят нова блокада, ако южната ни съседка пак бави българските камиони
София. Отпадат всички рестрикции спрямо българските превозвачи докато не се проведе министерската среща,. Това каза директорът на „Автомобилна админис...
Капитан Андреево. Под 5-километрова е опашката от камиони на граничен пункт Капитан Андреево на изход от страната, съобщиха от Главна дирекция „Грани...
Капитан Андреево. Блокадата на българо-турската граница на ГКПП „Лесово" и ГКПП „Капитан Андреево" се вдига, заяви Миролюб Столарски, председател на Б...
Капитан Андреево. Блокадата на българо-турската граница на ГКПП „Лесово" и ГКПП „Капитан Андреево" ще остане, предаде „Фокус". „Турският председател н...
Българските превозвачи получиха подкрепа и от работодателските организации в протестите си срещу неоснователното задържане на камиони на турската гран...
София. Пред ГКПП Капитан Андреево на изход от страната има около 2,5 километра опашка от товарни автомобили, а пред ГКПП Лесово - 3,5 км. От МВР съобщ...
Превозвачите готвят блокиране на границата веднага след изборите