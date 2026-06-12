Университет Трета възраст отваря наесен
Национален български университет "Трета възраст" ще заработи наесен. С това име се учредява неправителствена организация, която ще организира безплатн...
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Национален български университет "Трета възраст" ще заработи наесен. С това име се учредява неправителствена организация, която ще организира безплатн...
Университетът за пенсионери е нещо средно между виц и обида От няколко дни една идея на просветния министър тества реакции в социалните мрежи. И в об...
Хасково. Хасково може да стане единственият у нас град с „Университет на третата възраст" Идеята е на министъра на образованието проф. Тодор Танев. В...