Юристка стовари чук върху NEXO богаташа! Какво чака Тренчев
Даде му пълна характеристика
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Даде му пълна характеристика
София. Премиерът Бойко Борисов, доста политици, синдикалисти, шефове на болници, бизнесмени и членове на правителството уважиха лидера на КТ "Подкрепа...
София. „На мен най-много ми се иска да си остана вицепрезидент на доктора. Ако не ми бъде оставен никакъв друг шанс, ще ми остане да се прекръстя и та...
Д-р Константин Тренчев утре навършва 60. На същата дата, 8 февруари, преди 26 години е създадена и Конфедерация на труда "Подкрепа". Юбилеят на дългог...
Ден преди старта на парламента работодатели и синдикати призоваха депутатите с декларация да изберат стабилно правителство, което да подготви актуализ...
Готви се и за скрита приватизация на НЕК София. В Министерски съвет е бил предложен вариантът за умишлен фалит на Националната здравноосигурителна ка...
София. Напусналият ГЕРБ депутат Светлин Танчев става вторият представител на България без цензура в парламента. Преди него това решение взе колега...
София. Правомощията на президента не могат да се регламентират без Велико народно събрание – било да се намалят, било да се увеличат.Това каза пред „Ф...
София. Най-вероятно ще се стигне до гражданско неподчинение срещу кабинета на Пламен Орешарски, обяви президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев...
Лицата на протеста пращат на 240-те депутати исканията си