Обсъдиха проблемите с талоните за Гърция
София. Проблемите с преминаването на пътни превозни средства с българска регистрация през гръцката граница бяха обсъдени в Министерство на транспорта...
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София. Проблемите с преминаването на пътни превозни средства с българска регистрация през гръцката граница бяха обсъдени в Министерство на транспорта...
София. Депутатите в парламента решиха, че "Авиоотряд 28" преминава на подчинение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията....
София. Планираният за 1 февруари протест на превозвачите ще бъде отложен, тъй като те са постигнали неофициално споразумение с транспортното министерс...
София. „Авиоотряд 28" минава на подчинение на транспортното министерство. Това решиха депутатите с приетите на първо четене промени в Закона за гражда...
София. "Назначението на новия зам.-министър на транспорта Петър Киров не е обсъждано с Европейската комисия и такова мнение не е изразявано", съобщиха...
Капитан далечно плаване Данаил Папазов е първият морски експерт, министър на транспорта от Освобождението насам. Капитан Папазов е и първият истински...
София. Министърът на транспорта капитан Данаил Папазов започна назначенията във ведомството си, похвали се той във Варна. Досегашният началник на каби...
Предприятието дава хляб на над 3600 души, каза новият транспортен министър Данаил Папазов
Договорихме се с турските власти, контрира шефът на автомобилната ни администрация