Градът на късмета. Нов тотомилионер у нас
Той спечели над 5 млн. с фиш за 6,40 лв.
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Той спечели над 5 млн. с фиш за 6,40 лв.
Очевидно ситуацията с доверието е деликатна
В „Девствената проститутка“ режисьорът разказа приживе за перипетиите си в личния живот и творчеството си
Числата, донесли милионите, са 5, 9, 23, 28, 34, 43
Одобри невиждано досега разпределение на специални права на тираж - 650 млрд. щатски долара
Ограничават продажбите до една бройка на купувач, огромно търсене на романа и в Италия, Испания и Франция
Не мечтая за нищо, направо изпълнявам мечтите си, без да ги мечтая
6 от 42Числа: 1, 4, 21, 24, 36, 42. Печалби: 6 - няма, 5 - 25 по 473.60 лв., 4 - 678 по 17.50 лв., 3 - 8598 по 2.00 лв. Джакпот: 310 902.00 лв. 5 от...
Карикатуристът Люз е шампион по първи страници на "Шарли Ебдо" - сатиричното издание, което бе атакувано от терористи и загуби 10 свои сътрудници. Рен...
Париж. Тиражът на френското сатирично списание "Шарли Eбдо" вече е изчерпан. 3 милиона броя бяха разграбени от хората само за няколко часа след пускан...
Плачещ Мохамед с Je Suis Charlie е на първата страница на френското сатирично издание Три милиона тираж и пророкът Мохамед на първа страница. Така ще...
Натрупаната сума за неделя достига 2,1 млн. лв Джакпотът в "6 от 42" вече е номер 3 в историята на най-младата игра на Българския спортен тотализатор...
Играем за 5,581 млн. в неделя, софиянец удари 112 бона с 67,20 лв.