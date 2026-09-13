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Telenor пуска 4G мрежата си

Telenor пуска 4G мрежата си

До 31 януари 2016 г. услугата няма да бъде таксувана допълнително Telenor ще започне да предлага 4G мрежата си от 1 декември, обявиха от компанията....

26 ноември | 20:15
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