Увеличават се ползването на интернет и телефони
Трите мобилни оператора се похвалиха с нарастване на интереса
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Трите мобилни оператора се похвалиха с нарастване на интереса
Digital Office разполага с разнообразни модули, които могат да изпълняват различни функции, според нуждите на конкретния бизнес
Drivey се предлага в два варианта, които включват OBD-II устройства съответно с 2G и 4G възможности
Сред моделите на Apple, които Теленор предлага са iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
Xperia 1 II ще се предлага в магазините на Теленор и чрез Купи онлайн от 19 юни
CAT S52 са разработени, за да бъдат по-устойчиви на предизвикателствата на околния свят
Теленор направи различни дарения на обща стойност от над 700 000 лв. за медицинско оборудване, както и предпазни материали за медицински работници
Теленор и компанията-майка на мобилния оператор PPF правят най-голямото единично частно дарение от 50 000 професионални предпазни маски на Министерств...
Мобилният оператор дари 20 компютъра на сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“
Има данни, че компанията играе ролята на „подставено лице на Китай в Чешката република“
Първите курсове от академията ще се проведат между месец март и месец май
Сертификата беше връчен на изпълнителния директор на Теленор Джейсън Кинг
Тази година офиси в парка ще има в София, Пловдив, Варна и Бургас
Теленор и Sony представиха днес смартфона Sony Xperia 1, който вече се предлага в търговските обекти на оператора и онлайн
С празничния пакет с обща цена от 28,98 лв. на месец, бизнес клиентите на Теленор могат да сключат двугодишни договори за абонаментния план Интернет+...
Теленор Груп определи Майкъл Фоли за главен изпълнителен директор на Теленор България. Назначението е в сила от 1 август 2016 г. Майкъл Фоли (56 г.) с...
Всички клиенти на Теленор, които са тествали новата 4G мрежа на оператора от старта й на 1 декември 2015 г. до 31 януари 2016 г., ще продължат да полз...
Рекорден ръст от 250% в потреблението на мобилен интернет отчете Теленор в първия час от новата година. Постижението спрямо 2015г. е в съответствие с...
До 31 януари 2016 г. услугата няма да бъде таксувана допълнително Telenor ще започне да предлага 4G мрежата си от 1 декември, обявиха от компанията....
Програмата на Теленор за професионално развитие и социална интеграция на хора с увреждания Open Mind в България стартира официално. Главният изпълните...