Край на роуминга на Балканите. Брюксел направи най-важната крачка
Започват преговорите с 6 държави
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Започват преговорите с 6 държави
Няма да допуснем спекула, обявиха шефовете им
54 стажанти навлизат в света на телекомуникациите
Според главния юридически директор на Vivacom телекомуникациите са ключови за развитието на Европа
Компанията се е доказала и като активен корпоративен гражданин
До 11 септември студенти и млади специалисти могат да кандидатстват за стажантската програма Hub by Yettel
Vodafone, Telefonica, Orange и Deutsche Telekom настояват за промени, за да могат по-успешно да инвестират в мрежите си
Компанията продължава да инвестира в развитието на мрежовата инфраструктура
Планираната сделка на United Group за Булсатком е недопустимо арогантна и в разрез с пазарните правила за лоялна конкуренция Нейното одобрение мо...
Практикантската програма е част от усилията на Vivacom да развива млади таланти
Това показва онлайн гласуването в анкетата „Любима марка на българския потребител“
Телекомът получава наградата за приноса си към обществото през 2020 година и старта на първата истинска 5G мрежа в страната
Компанията спечели четири награди от престижния конкурс „Компания на годината“. Двете първи места за А1 бяха в категориите „Телекомуникации“ и „Иновац...
Най-рискови за уязвимите групи потребители са секторите на телекомуникационните и финансовите услуги, както и на продуктите за подобряване на здравосл...
Политическата нестабилност тук не ни тревожи, ще свърши, оптимист е шефът на Telenor за Европа Хил Мортен Йонсен
Добрич. Международният съюз по далекосъобщенията чрез Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията дари сумата от 7000 долар...
Предлагат мобилните оператори да намалят тарифите за Балканите с търговски споразумения Комисията за регулиране на съобщенията ще изпрати писма до мо...
София. "Дойдоха трудни времена за телекомуникационния бизнес, но ние оставаме оптимисти, че нашата индустрия ще продължи да се развива". Това заяви но...
Лондон. Преговорните екипи на двете телекомуникационни компании Vodafone и Verizon са се споразумели за една от най-големите сделки в икономическата...