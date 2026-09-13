"Сцена на кръстопът" почита Татяна Лолова и Николай Хайтов
Изложби, премиери на книги, кръгла маса и уъркшоп в съпътстващата програма на фестивала в Пловдив
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Изложби, премиери на книги, кръгла маса и уъркшоп в съпътстващата програма на фестивала в Пловдив
Директорът на Сатирата се изказа Татяна Лолова
Татяна Лолова изигра последната си роля в "Порталът"
Звезди от сцената и екрана на „Арт поток“ 2021 гостуват на фестивала
Идеята е цялата градинка в "Гео Милев" да носи името на великата актриса
Аз ги возех с техния "Москвич" няколко пъти, спомня си актьорът
Показаха неизвестен шарж на легендарната актриса
Великата комедиантка е репетирала онлайн в „Баща ми бояджията“ на Операта
В памет на великата Татяна Лолова от Сатиричния театър поставиха табелка с нейното име
Голямата ни актриса е първата назначена в театъра, със заповед номер 1
Актрисата и Горанов е трябвало да снимат клип към дуета си "Любовта"
Шефът на Сатирата навил голямата актриса за финалния монолог в "Кукер кабаре"
Стотици се наредиха пред театъра, за да се сбогуват с великата Лолова
Опашка от нейни близки, почитатели и колеги се образува пред Сатиричния театър "Алеко Константинов"
Тя е буржоазна дама в новия сериал на БНТ „Порталът“
Поклонението е в Сатиричния театър
Малката Кати почете покойната легенда
Поетесата и издател разкри един от тежките моменти на великата актриса
Великата актриса е замисляла участие в "Баща ми бояджията"
Това обяви Христо Мутафчиев