Кьовеши подгони Танева. Уличена в лъжа?
За да не се спрат парите от Европа
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За да не се спрат парите от Европа
Това са огромни пари за сектора в условията на пандемия, каза премиерът Борисов
Имаме план, максимално бързо да се свърши необходимото, отивайте да работите
Аврамова и Танева категорично отхвърлиха твърденията на Ревизоро за водни кризи
Очакват се много трудни месеци, сигналите, които идват от Европа, са много тревожни
Климатичните условия и сушата направиха така, че жътвата в Добруджа се движи със 71% по-нисък добив от миналогодишния
Земеделските производители настояват срокът на постановлението за българска продукция в търговските вериги да е без ограничение
90 % от търговските площи, на които се излагат млечни продукти, да е предназначена за стоки произведени от предприятия в България
Петима директори и 17 служители уволнени, 300 с дисциплинарни наказания Борислав Котузов освобождаван три пъти за година и половина Масова сеч на ше...
България и Румъния оспорват искането на Европейската комисия за забрана през 2016 г. на улова на калкан и черноморска акула. Това става ясно от писмен...
За пореден път ние животновъдите се убеждаваме, че Министър Десислава Танева и ръководството на Министерството на земеделието и храните изпълнява поет...
Ще трябва да бъдат унищожени съответните животни и да се спре движението им в района. Това каза пред журналисти министърът на земеделието и храните Де...
Търговията със земеделски и хранителни стоки между България и Китай за последните три години е нараснала два пъти, заяви министърът на земеделието и х...
На пазара няма вредни храни, заяви министър Танева На 30 ноември ще бъде обявен прием на проекти по мярка 4.2 от новата Програма за развитие на селск...
Министерството на земеделието и храните не било поканено и не е участвало в работната група, която е разработвала законопроекта за въвеждането на данъ...
В началото на 2016-а ще отворим за бизнеса програмата за рибарство Винарите разполагат с бюджет от Е133 млн., не е логично да претендират и за предим...
Земеделският министър Десислава Танева ще е гост на важно събитие на Югозападното държавно предприятие. То приключи успешно изпълнението на проект по...
На заседанието на Съвета на министрите на земеделието ще настоявам за мерки, адаптирани към спецификата на производството ни на мляко и млечни продукт...
Не очаквам значителни отклонения в цената на хляба, каза пред БТА министърът на земеделието Десислава Танева. "България е нетен износител на зърно. Въ...
„В готвената първа нотификация на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. ще предложим изменение на мярката по агроекология, с което земе...