Разпускат ли мерките за залите за изкуства?
Хореографи, музиканти и танцьори излязоха на протест срещу дискриминацията към изкуството
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Хореографи, музиканти и танцьори излязоха на протест срещу дискриминацията към изкуството
Радев се срещна с председателя на Съюза на българските музикални и танцови дейци
В 11-то издание на Националния тракийски фолклорен събор в курорта Старозагорски минерални бани ще участват 200 състави от 64 български общини.Едина...
Съборът „Свидня" край село Копиловци, община Георги Дамяново, събра за осми път в новото време 500 певци и танцьори от Северозапада и от съседна Сърби...
500 танцьори от цялата страна излязоха на сцената в събота , за да се включат в надиграването между 20 фолклорни формации в рамките на фестивала „Ка...
Днес във Враца се открива Международният фолклорен празник "Врачанска пролет", в който ще се включат над 500 участници. Някои от съставите са от чужби...
Около 100 души, музиканти от симфоничния оркестър и танцьори на ансамбъла за народни песни и танци излязоха на протест пред община Сливен. Проявата за...
Музикантите от симфоничния оркестър и държавния ансамбъл за народни песни и танци в Сливен готвят протест. Проявата е планирана за 11 часа на 11 януар...
Беловласите танцьори от пернишкото село станаха атракция на събора Ирина Бокова и съпругът й, който им е земляк, аплодират ветераните Стара балканск...
Кърджали. Ансамбълът за народни танци при Дома на културата в Кърджали с ръководител Васил Василев се завърна с 3–та награда от Световния танцов фести...
Виртуози на пластиката от компанията на Джеки Чан и от манастира Шаолин идват в България. Кунг фу спектакълът им Gateway открива фестивала на съвремен...
Трябва да знаете поне един чужд език, за да си намерите по-платена позиция
Украсяват Народното събрание с цветовете на дъгата
Пловдив. Танцови състави от три континента ще се съберат под тепетата за ХIХ международен фолклорен фестивал. "Пловдив 2013" е от най-големите културн...
Играли темпераментно, скачали високо и огънали настилката
Ансамбълът за автентичен фолклор „Капанци" участва в Международния танцов фестивал в Римини, Италия
Сливен. Малки танцьори от Индия ще участват в поредното издание на международния фолклорен детски фестивал в Сливен. Проявата се провежда за 17-ти път...
Перник. Танцьори и политици се скараха заради вота. „Майсторите на танца" останаха без репетиционна дни преди турнето си в Турция. Кметът на Драгичево...
Агитират столичани да се включат в най-големия flash mob на закрито