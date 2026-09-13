Напрежение в Русе. Нов побой
Инцидентът е станал през нощта
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Инцидентът е станал през нощта
Днес мъжът даваше обяснения пред съда повече от час при закрити врата
Живеещи в квартала блокираха две ключови столични кръстовища през изминалата нощ
Протестиращите, които са от ромски произход, блокираха важно кръстовище
От вътрешното министерство съобщиха, че работят по две версии
Прокуратурата още не се е запознала с материалите по случая
Повод за сбиването е засичане на пътя
Протестите ще продължат
Успяла е да му помогне, след като му прилошало
Шофьорът е избягал и се издирва от полицията
Българският таксиметров шофьор е бил пребит до припадък от двама пътници в Англия
Убийството беше извършено на 27 февруари тази година на пътя Разград-с. Дянково. Ден по-късно обвиняемият беше задържан
Таксиметровият шофьор край Разград е открит с две прободно-порезни рани от нож в областта на врата...
38-годишен мъж е пострадал след спречкване между шофьори на бул. „Тодор Александров" в София. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. И уточниха, че е от...
Открито е тялото на таксиметровия шофьор Петър Стефанов, който преди дни уби съпругата си и след това направи опит за самоубийство. По информация на...
Парламентът прие окончателно промените, свързани с таксиметровата дейност. В новоприетите текстове се регламентира алтернативният данък за такситата,...
Таксиметров шофьор уби жена си в столичния квартал "Надежда", след което направи опит да се самоубие като удари няколко автомобила в друг квартал на С...
Таксиметровият шофьор Златко Златков от София спечели 39 000 лева от шоуто "Лотария България" в събота. Той беше изтеглен да играе в "24 КАРАТА", къде...
Шофьор на такси бе нападнат и наръган с нож малко преди обяд пред хипермаркет на „Кауфланд" в Плевен. От полицията потвърдиха за кървавия инцидент. С...
Таксиметров шофьор е намушкал с нож 25-годишен мъж в столичния квартал "Младост", предаде Нова телевизия. Инцидентът е станал рано тази сутрин, като...