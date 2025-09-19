Напрежение в Русе. Нов побой

Нов жесток побой у нас.

Случай на физическо посегателство над таксиметров шофьор разследва Първо районно управление на полицията в Русе. Инцидентът е станал на 18 септември 2025 година, около 02:30 часа през нощта, в района на улица „Казанлък“, зад спирка „Печатни платки“.

По информация от Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи - Русе, пострадалият е бил нападнат от 35-годишен мъж, жител на град Русе, когото не познавал. Нападателят е нанесъл множество удари в лицето и гърдите на шофьора, вследствие на които последният е паднал на земята, пише "Блиц".

Екип на Второ районно управление, който патрулирал в близост до мястото, е реагирал незабавно на сигнала, прекратявайки нападението. Нападателят е бил задържан на място и отведен в районното управление. Той е задържан за срок до 24 часа по Закона за Министерството на вътрешните работи.

Пострадалият таксиметров шофьор е транспортиран до Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Медика“, където е настанен за лечение. Медиците са установили фрактури в тазовата област.

