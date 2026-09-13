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БТК обжалва глоба от КЗК

БТК обжалва глоба от КЗК

БТК обжалва решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която глоби компанията с 811 879 лв. заради нелоялна практика. БТК е предлагала към...

17 февруари | 13:09
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