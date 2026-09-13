Министър с гореща новина за поскъпването на перални и таблети
Манол Генов разкри последствията от продуктовата такса
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Манол Генов разкри последствията от продуктовата такса
Това няма да е външно оценяване и за да не се създава стрес у учениците
Компанията подкрепя за девета поредна година първия учебен ден на децата в приемни семейства
Мярката влиза през 2024 г.
Законът ще се прилага след 2 г.
Устройствата ще са подходящи за оборудване с карти за безжичен интернет
Цялостното решение на А1 включва интерактивни дисплеи, образователен софтуер, таблети и мегабайти
Това е факт броени дни преди старта на учебната година
Обучението у дома може да върне таблетите във фокуса на потребителите
С устройствата учениците ще могат да се включат в дистанционната форма на обучение
Коледните оферти на А1 включват 8-инчовия таблет Lenovo Tab 4 8” за 1 лев в брой с план A1 Surf L, и 7-инчовия Prestigio WIZE 3437 - с план A1 Surf S
Продажбите на таблети ще се увеличат през 2018 г., прогнозират от IDC. Към момента все още се забелязва спад, но от компанията за проучвания са оптими...
Дават на малчуганите таблети След обучението по английски език в бургаските забавачки ще бъдат въведени и уроци по компютри. Часовете стартират още т...
Таблети за индивидуална работа в час и за самоподготовка по различни предмети получиха на специална церемония учениците от 5 „а" клас на СОУ „Сава До...
Чисто нов таблет получи безплатно всеки съветник в местния парламент в Плевен. Според ръководството това е мотивирано от идеята да се пести хартия и т...
Дамите използват своите таблети за сърфиране в интернет /75,6%/, за социални мрежи /70,6%/, за електронна поща /68,9%/, за четене на новини /67,2%/ и...
Любо Ганев облича с "Асикс" победителите, "Зора" също с подаръци Екипи и таблети ще получат победителите в кампанията "Спортните чудеса на България...
Продажбите на смартфони са скочили с 60%, а на таблети падат с 35% Българите купуват по-евини стоки на изплащане. Това показва класацията "Топ 10 на...
Ученици в два региона в страната ще учат догодина с таблети, вместо с учебници. Това съобщи в Перник министърът на образованието проф. Тодор Танев и...
БТК обжалва решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която глоби компанията с 811 879 лв. заради нелоялна практика. БТК е предлагала към...