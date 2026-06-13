Всичко за Светозар Гледачев

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Ала-бализми с доходите

Ала-бализми с доходите

Нито пенсионерите ни са толкова бедни, нито бизнесът - богат Светозар ГЛЕДАЧЕВ, финансов анализатор Опитвам се да измеря с колко българинът преувели...

13 септември | 11:00
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