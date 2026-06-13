Черен сценарий от анализатор! Ще бутнат и валутния борд, ако…
У нас един работещ, който създава БВП, издържа трима други
Следете всички новини, анализи и коментари за Светозар Гледачев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
У нас един работещ, който създава БВП, издържа трима други
Нито пенсионерите ни са толкова бедни, нито бизнесът - богат Светозар ГЛЕДАЧЕВ, финансов анализатор Опитвам се да измеря с колко българинът преувели...
Светозар ГЛЕДАЧЕВ, финансов анализатор Гърция днес е центърът на вниманието. Пак заседания в Брюксел, пак тежки преговори... И пак милиардни траншове...
Светозар ГЛЕДАЧЕВ, финансов анализатор Офшорките са проблем в световен мащаб и ние няма да го решим. Но понеже 99% от българите нямат офшорки, ние мр...
Светозар Гледачев, финансов анализатор Човек и добре да живее, умира. Но... преди това се пенсионира. И започва да не живее добре. За повечето, над 1...