Тордано в икономиката. Известен експерт начерта мрачни дни
Светлин Танчев очаква обрат до края на годината
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Светлин Танчев очаква обрат до края на годината
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Светлин Танчев коментира бюджета
Политиците са се научили да изследват какво искат да чуят хората и да им го дават, смята той
Парламентарната група на Български демократичен център (БДЦ) остава единна. Това решение са взели съпредседателите на групата Красимира Ковачка и Свет...
София. "За последен път групата на Български демократичен център подкрепяме актуализация на бюджета на НЗОК без ясна визия за здравеопазването". Това...
БДЦ е против варианта "избори до дупка" София. Новото правителство трябва да води градивна политика, а забавянето на процесите по съставянето му ще и...
София. На президентът Росен Плевнелиев казахме еднозначно, че за нас изборите не са най-доброто решение. Това заяви зам.-председателят на парламентарн...
Зам.-председателят на "България без цензура" Светлин Танчев бе номинацията на лидера Николай Бареков за финансист номер 1 по време на предизборната ка...
Гласувах за една нова, стабилна политическа ситуация в страната, за иновации, за младежта, за стабилността на страната, която минава през по-младите ф...
Министър от Уолстрийт. Зам.-председателят на "България без цензура" Светлин Танчев е номинацията на лидера на партията Николай Бареков за финансист но...
Светлин Танчев, зам.-председател на ББЦ и говорител на КП "България без цензура" - Към коалиция "България без цензура" се присъедини и Партията на бъ...
София. В момента няма сближаване с БСП, както твърдят някои, заяви Светлин Танчев от България без цензура пред "Дарик" радио. „В България лявото и дя...
София. „БСП знаят, че не могат да разчитат на нас", каза напусналият групата на ГЕРБ депутат Георги Марков в ефира на Нова ТВ. Той и колегата му Светл...
Георги Марков и Светлин Танчев ще останат в историята като първите люспи на ГЕРБ в парламента
За радост партията се очиства, написа от Израел Борисов във Фейсбук
София. Още един депутат напуска парламентарната група на ГЕРБ стана ясно по-рано днес. Това е Светлин Тaнчев. Избран е от 26 МИР София-област. Заявлен...
Ихтиман. Водачът на листата от София област на ГЕРБ Владислав Горанов и вторият в листата Светлин Танчев откриха нова спортна площадка в Ихтиман. Т...