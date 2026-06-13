Радостна вест за наша олимпийска шампионка
Това е втора рожба за нея и Борил Кръстев
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Това е втора рожба за нея и Борил Кръстев
Стойка Кръстева на седмото небе!
Това очевидно не са жени, категорична е Стойка Кръстева
Борил Кръстев каза на кои партии вярва
Борил бе кандидат-депутат на ГЕРБ
Случи й се най-хубавото нещо на света
"Радвам се, че екипът ми подкрепи решението да спра с бокса."
Олимпийската шампионка от Токио 2020 ще продължи с работата си като треньор
Той изрази любопитно мнение за срещата на олимпийската шампионка Стойка Кръстева с лидера на ГЕРБ
Олимпийската шампионка се срещна с лидера на ГЕРБ
Кръстева е изключителен професионалист, допълни още Борислав Георгиев
Спечелих благодарение на тактиката на треньора ми, каза шампионката
Българката стана олимпийска шампионка по бокс
Село Върбица ликува след изключителния успех на боксьорката ни
Българката разби Чакироглу на финала в Токио
Мечтата ми е да я видя олимпийски шампион, каза баща й
Борил готви изненада на летището
Българката отнесе японка на полуфинала*
Българката бе изключително категорична и се наложи над съперничката си от САЩ
Българската боксьорка надви виетнамка на старта