Политолог с разкритие: ДПС са нужни на ГЕРБ и ПП-ДБ
Друг политолог припомни, че Мария Габриел нарекла Бойко Борисов "живителната сила"
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Друг политолог припомни, че Мария Габриел нарекла Бойко Борисов "живителната сила"
Ангел Петричев леко повдигна завесата
Собствениците на клуба снеха доверието си от треньора след 0:0 със Славия в Разград
Треньорът разкри, че двамата са заровили томахавката
Какво ще обясни той за каратето, ядоса се треньорът на Лудогорец
Ще пуска и резерви в Лига Европа
Стойчо Стоев продължава да наказва играча
Започват разузнаване на следващия съперник
Акрапович ще разбива традиция на половин век
Докато аз съм треньор, той няма да играе, обяви спецът
Няма аутсайдери в европейския футбол, заяви треньорът на Лудогорец
Говорихме един и той не си взе поука, обяви спецът
Ударите на Ференцварош влязоха, а нашите не, категоричен е треньора на Лудогорец
Ренан е наш вратар и няма да го продаваме, обяви Стойчо Стоев
Лукоки обяви, че му е нужна промяна, каза треньорът
Имаме нужда от освежаване, призна треньорът на Лудогорец
Показахме шампионски характер, обяви спецът
Лудогорец приема Черно море, а втория ЦСКА-София е домакин на Ботев (Пд)
Левски и ЦСКА не могат да ни стигнат, смята шефът на Лудогорец
Напрежението ще се отрази на качеството на играта, категоричен е треньора на Лудогорец