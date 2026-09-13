"Отело" открива сезона в Старозагорската опера
Тенорът Камен Чанев дебютира в главната роля на 6 ноември
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Тенорът Камен Чанев дебютира в главната роля на 6 ноември
В четвъртото издание на инициативата меломаните ще видят култовата опера на Джyзeпe Bepди "Тpyбaдyp“
Култовата меса „Cтaбaт Maтep“ нa Джoaĸинo Pocини ще прозвучи на старозагорска сцена нa връх Beлиĸи чeтвъpтъĸ – дeн зa пpeчиcтвaнe и cмиpeние в Cтpac...
Старозагорската държавна опера ще има истинска звезда за артистичен директор през новия сезон – оперната прима Веселина Кацарова. Идеята е на оперния...
След успеха на спектакъла на „Лучия ди Ламермур" от Доницети на Моцартовите празници в Правец Старозагорската държавна опера продължава своята творчес...
Суперпродукция на една от най-любимите и популярни опери на Джузепе Верди - „Набуко", реализираха съвместно Старозагорската и Бургаската опера. „Копр...
Съвсем скоро Античният форум „Августа Траяна" в Града на липите ще се превърне отново в сцена под звездите. Организатор и домакин на Летните музикал...
Стара Загора. „Стара Загора днес напълно можем да наречем град на музиката в Южна България", възкликва пловдивският в. „Борба" след първата премиера н...
Стара Загора. Старозагорската държавна опера и най-новият оперен театър в Гърция – в Комотини, си стиснаха ръцете за съвместни проекти в своята бъдеща...
Стара Загора. Комичната опера на Джузепе Верди „Крал за един ден" ще представи за пръв път у нас старозагорската оперна трупа. Постановката е на Петко...
Стара Загора. С клавирен концерт на две млади дарования - Николай Маринов и Васил Начев, в съпровод на оркестъра на Старозагорската държавна опера, щ...
Стара Загора. С три премиерни спектакъла ще зарадва меломаните Старозагорската държавна опера през ноември. Преди вечер бе премиерата на „Дон Карлос...
Стара Загора. Чаровницата Карина, на 3,5 години, е най-малката актриса, която ще деюбитира на сцената на Старозагорската опера в цялата и история. В...
Стара Загора. С барикада на входа – така бе посрещнат новоназначеният директор на Старозагорската опера Петко Бонев, който не бе допуснат до работното...