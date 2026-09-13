Всичко за Старосел

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Свлачище затвори Старосел

Свлачище затвори Старосел

Ново свлачище затвори за туристи тракийския култов комплекс в Старосел. Земната маса се е свлякла върху купола на гробницата. Образувал се е огромен к...

07 април | 18:55
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Затвориха Старосел

Затвориха Старосел

Културното министерство спасява гробницата Знаменитата тракийска гробница в Старосел е затворена аварийно. Известната още и като Четиньовата могила е...

03 януари | 8:25
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