Община Хисаря: Докосни историята, наслади се на живота. Тук и сега
Хисаря е не просто кътче от България, а портал към едно по-дълбоко и по-истинско усещане за света
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Хисаря е не просто кътче от България, а портал към едно по-дълбоко и по-истинско усещане за света
Тук за пореден път туристите се възхищават на творческия гений на траките
Пострадалото момченце е настанено в Детска хирургия в УМБАЛ „Св. Георги” в Пловдив
Пожарът се разраства в две посоки
Баба Тана успяла да спаси десет от овцете си
Евакуират хора, настаняват ги в училището
Двама горски загинаха, докато се борят със стихията
Близка розоварна е изляла отпадъчни води
Церемонията е на 8 септември в Старосел
Учените откриха глинен жарник от ранното Средновековие Археолози откриха ранносредновековен глинен жарник от Западните Родопи от VI век по време на р...
Българските зидари превъзмогнаха проблемите си по един прекрасен начин Беше ясно, че тази мигрантска вълна ще се стовари върху обществата ни, казва д...
Форумът на Свободните зидари с премиера на нова книга Първата по рода си своеобразна балканска среща между масони от Румъния, Сърбия, Македония, Бълг...
Масони дариха на община Хисар декор за светилището
Ново свлачище затвори за туристи тракийския култов комплекс в Старосел. Земната маса се е свлякла върху купола на гробницата. Образувал се е огромен к...
С 360 хил. лева започва ремонтът на Старосел, а ремонтът на Пловдивския театър стартира през септември. Това обяви министърът на културата Вежди Рашид...
Пороите свлекли пръстта и част от крепидата на могилата
Културното министерство спасява гробницата Знаменитата тракийска гробница в Старосел е затворена аварийно. Известната още и като Четиньовата могила е...
Траките са ни завещали традицията да правим еликсир от грозде Производителите на вино говорят за него като за нещо живо - то е младо или старо, пресп...
Старосел. Жителите на Старосел ще почетат 6 години от смъртта на големия български археолог проф. Георги Китов днес на Четиньова могила. Това е мястот...
Мястото е люлка на цивилизация, по-древна от египетската