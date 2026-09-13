Тропат българско хоро на японско изложение
Стара Загора. България е хит на голямото международно изложение за храни и напитки в Осака – „Утаге '2013", което започна в края на миналата седмица и...
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Стара Загора. България е хит на голямото международно изложение за храни и напитки в Осака – „Утаге '2013", което започна в края на миналата седмица и...
Стара Загора. С празничен концерт ще зарадва меломаните Старозагорската държавна опера във вторник. На диригентският пулт ще бъде дългогодишният гла...
Стара Загора. Роденият в Мелбърн, Австралия, солист на Старозагорската държавна опера Марк Фаулър за първи път в своята кариера ще пее на български ез...
Стара Загора. Дамско рали под мотото „Шофирай с разум" събра в Града на розите много любители на автомобилния спорт. Инициативата бе на женската орга...
Стара Загора. Паркирането в "зелената" зона в центъра на областния град ще бъде безплатно за Великденските празници, съобщиха от общината. Улеснениет...
Стара Загора. Първият у нас гимнастически салон на открито, монтиран в двора на старозагорската професионална гимназия по електротехника, бе сефтосан...
Стара Загора. Двама кандидат-депутати се оказаха сътрудници на ДС, съобщава от първата си страница днес в. "Старозагорски новини". Това са Боян Борисо...
Стара Загора. "В никакъв случай вече не мислим само за финала за Купата на България с Левски. Не ни минава и през ум такова отношение към нашата рабо...
Стара Загора. "Те не искат да управляват, те искат да има хаос, тогава най-много върви далаверата." Това заяви на препълнения централен площад в Стара...
Стара Загора. Втори „паяк" ще дебне недисциплинираните шофьори, които паркират автомобилите си в центъра и на други забранени места в града. Това съоб...
Стара Загора. "Две са версиите за убийството пред Спортното училище", съобщава от първата си страница днес в. "Старозагорски новини". Вчера от пресцен...
Стара Загора. Загинал е 55-годишният дърводелец на спортното училище в Стара Загора. Тялото на Койчо Иванов е било намерено сутринта до работилниците...
Стара Загора. Международната рейтингова агенция „Стандарт енд пуърс" потвърди дългосрочния кредитен рейтинг ВВ+, със стабилна перспектива, на община С...
Стара Загора. В момента около 2 милиона българи нямат достъп до медицински услуги, лекува се само този, който има пари. Това заяви доц. д-р Атанас Щер...
Стара Загора. Самобитният хумор на Димитър Чорбаджийски - Чудомир оживя на сцената на Старозагорския драматичен театър в един тъжно-смешен спектакъл н...
Стара Загора. И старозагорци вече могат да паркират автомобилите си в централната „зелена" зона чрез изпращане на SMS. На кратък номер 1342 водачът тр...
Стара Загора. Маслодайното производство има огромен социален ефект в Старозагорска област и трябва да получи подкрепата на държавата, защото осигуряв...
Стара Загора. "Загорка – зелен фонд", под този наслов ще бъде тазгодишната програма за корпоративно дарителство на пивоварното дружество. Публичният д...
Стара Загора. „Червеното „позеленя", това са заявили експерти от неправителствения сектор след като са се запознали с идеите и предложенията за екозем...
БСП сваля тоталната забрана на тютюнопушенето