Всичко за Стара Загора

Следете всички новини, анализи и коментари за Стара Загора. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Моят град Политика Спорт
Герберки шофират с разум

Герберки шофират с разум

Стара Загора. Дамско рали под мотото „Шофирай с разум" събра в Града на розите много любители на автомобилния спорт. Инициативата бе на женската орга...

29 април | 12:52
0 коментара
3267
Берое не се бои от "акулите"

Берое не се бои от "акулите"

Стара Загора. "В никакъв случай вече не мислим само за финала за Купата на България с Левски. Не ни минава и през ум такова отношение към нашата рабо...

27 април | 13:28
0 коментара
5516