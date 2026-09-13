Всичко за Спортни Чудеса

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Най-тежко е по математика

Най-тежко е по математика

Беше ме страх да ми взимат кръв, признава бадминтонистът По-често трябва да има "Спортни чудеса", казва Владимир Шишков Старозагорецът Владимир Ши...

15 октомври | 5:00
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Чудесата на надеждата

Чудесата на надеждата

Големите имена в спорта показаха как държавата може да тръгне напред Страхотна енергия събра един софийски клуб в сряда вечер. Позитивна, българска,...

12 декември | 5:45
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Легендата продължава

Легендата продължава

От 15 септември "Стандарт" стартира кампанията "Спортните чудеса на България". В нея читателите ни ще могат да гласуват за най-знаменитите имена и съб...

08 септември | 20:04
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