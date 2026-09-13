Uber обяви нови функции за бизнес пътници, групови пътувания и е-автомобили
Компанията разширява портфолиото си с идеята за по - голяма печалба
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Компанията разширява портфолиото си с идеята за по - голяма печалба
От ГЕРБ предлагат затвор от три до пет години за нерегламентиран превоз на пътници
Предлагат до 5 години затвор за нерегламентиран превоз
В София ще се проведе протест, очаква се да участват 5000 автомобила
НАП изготвя анализ на загубите за хазната от нерегламентираните превози Сайтове са споделено пътуване, които предлагат регулярни курсове по определен...
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и лично министър Ивайло Московски подкрепят справедливите искания на превозвачи...
Над 30% от превоза на пътници е в сивия сектор. Това обяви Миролюб Столарски, председател на Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транс...
Uber ще доставя тикви в столицата. Нестандартната акция на компанията за споделено пътуване ще бъде само днес (между 15.00 и 19.00 часа). "Знаем, че...
"Uber" спря да функционира у нас. Апликацията показва само това, че няма активни возила в момента. Това е следствие от решение, наложено от ВАС, аргум...