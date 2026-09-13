Всичко за Споделено Пътуване

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Uber ще доставя тикви

Uber ще доставя тикви

Uber ще доставя тикви в столицата. Нестандартната акция на компанията за споделено пътуване ще бъде само днес (между 15.00 и 19.00 часа). "Знаем, че...

20 октомври | 11:40
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Защо такситата мразят "Uber"

Защо такситата мразят "Uber"

"Uber" спря да функционира у нас. Апликацията показва само това, че няма активни возила в момента. Това е следствие от решение, наложено от ВАС, аргум...

07 октомври | 5:25
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